Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ELAZIĞ PALU
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
9.450 oy %86.7
1.209 oy %11.09

ELAZIĞ PALU SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ELAZIĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.96 1.109
%0 0
%35.51 668
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.61 2.754
%0 0
%24.28 921
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%73.08 5.069
%0 0
%24.25 1.682
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%80.97 7.227
%0 0
%15.96 1.424
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48 7.568
%0 0
%50.23 7.920
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.66 3.135
%0 0
%25.45 1.129
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.91 16.838
%0 0
%18.68 3.986
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.6 3.849
%0 0
%33.01 1.998
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.84 181.277
%0 0
%28.97 79.758
PALU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%86.7 9.450
%0 0
%11.09 1.209
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.61 3.822
%0 0
%21.15 1.069
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 13,354 | Katılım Oranı: %84.27
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %86.79,450 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %11.091,209 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %2.06224 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.1617 oy
%100
Seçmen Sayısı: 13,082 | Katılım Oranı: %85.96
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %87.889,611 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.77522 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %3.39371 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %2.19239 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.66182 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.111 oy
%100
Seçmen Sayısı: 13,949 | Katılım Oranı: %76.74
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %84.918,846 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %11.841,233 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %3.25339 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı