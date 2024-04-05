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Ajans Veri Saati: 05 Nisan 2024, 03:18
Adalet ve Kalkınma Partisi

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

YILMAZ KILIÇ

Yılmaz Kılıç
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : KIRŞEHİR / AKÇAKENT
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı