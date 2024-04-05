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Ajans Veri Saati: 05 Nisan 2024, 02:09
Bağımsız Türkiye Partisi

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

CAHİDE KARABAŞ

Cahide Karabaş
  • PARTİSİ : BTP
  • BÖLGESİ : MALATYA / YAZIHAN
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı