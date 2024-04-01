-
DAHİ ZEYNEL BAKICI AK PARTİ
İZMİR / SELÇUK
-
FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL CHP
İZMİR / SELÇUK
-
ASLAN SEZGİN İYİ PARTİ
İZMİR / SELÇUK
-
AYŞE ÖZDAMAR DEM Parti
İZMİR / SELÇUK
-
EDA YAZGAÇ DEMİRAYAK Yeniden Refah
İZMİR / SELÇUK
-
UĞUR FIRAT TİP
İZMİR / SELÇUK
-
SERKAN ESEN Zafer Partisi
İZMİR / SELÇUK
-
ŞERİFE ŞULE ÜNLÜ DSP
İZMİR / SELÇUK
-
AYŞE CEREN YAZICI TKP
İZMİR / SELÇUK
-
ERDEM ÇONKARA BTP
İZMİR / SELÇUK
-
CELALETTİN ÇINAR HÜDA PAR
İZMİR / SELÇUK
-
RABİA BEYAZ DEVA Partisi
İZMİR / SELÇUK
-
HÜSEYİN GÜNAYDIN SAADET
İZMİR / SELÇUK
-
İNCİLAY ESEN VATAN
İZMİR / SELÇUK
-
HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR BAĞIMSIZ
İZMİR / SELÇUK
-
GÜRKAN USANMAZ BAĞIMSIZ
İZMİR / SELÇUK