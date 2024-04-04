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Ajans Veri Saati: 04 Nisan 2024, 07:42
Ocak Partisi

  • KISALTMA

    OCAK

  • GENEL BAŞKAN

    Kadir Canpolat

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/09/2020
OCAK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

MEDİHA KORKMAZ

Mediha Korkmaz
  • PARTİSİ : OCAK
  • BÖLGESİ : BURSA / YILDIRIM
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı