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Ajans Veri Saati: 05 Nisan 2024, 13:57
Sol Parti

  • KISALTMA

    Sol Parti

  • GENEL BAŞKAN

    Önder İşleyen

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/06/1994
Sol Parti TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

RASUL ŞAHİN

Rasul Şahin
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : ORDU / FATSA
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı