Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisine aşkını böyle hayırdı!

2006'da kadrosuna katıldığı "Arka Sokaklar" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Furkan Göksel, Instagram hesabından sevgilisi Kader Bozkurt'un doğum gününü kutladı. Göksel'in sevgilisi, güzelliğiyle dikkat çekti. Göksel, sevgilisinin doğum gününü, "Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda" sözleriyle kutladı.

Duygusal bir yazı kaleme alan Göksel, Bozkurt'a "Güzel sevgilim, hep sen ol yanımda" sözleriyle seslendi

Bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşayan Göksel, sevgilisinin doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Bozkurt ile çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan 28 yaşındaki oyuncu, gönderisinde, "Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda." ifadelerini kullandı.