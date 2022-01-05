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Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisine aşkını böyle hayırdı!

2006'da kadrosuna katıldığı "Arka Sokaklar" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Furkan Göksel, Instagram hesabından sevgilisi Kader Bozkurt'un doğum gününü kutladı. Göksel'in sevgilisi, güzelliğiyle dikkat çekti. Göksel, sevgilisinin doğum gününü, "Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda" sözleriyle kutladı.

Giriş Tarihi: 05.01.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 11:50
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisine aşkını böyle hayırdı!

'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Metin' karakteri ile ünlenen oyuncu Furkan Göksel, sevgilisi Kader Bozkurt'un doğum gününü kutladı.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisine aşkını böyle hayırdı!

Duygusal bir yazı kaleme alan Göksel, Bozkurt'a "Güzel sevgilim, hep sen ol yanımda" sözleriyle seslendi

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisine aşkını böyle hayırdı!

Bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşayan Göksel, sevgilisinin doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisine aşkını böyle hayırdı!

Bozkurt ile çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan 28 yaşındaki oyuncu, gönderisinde, "Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda." ifadelerini kullandı.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisine aşkını böyle hayırdı!

"SEN BENİM ŞANSIMSIN"

Kader Bozkurt da sevgilisine, "Seni çok seviyorum. Sen benim en büyük şansımsın. İyi ki varsın sevgilim." sözleriyle karşılık verdi.

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