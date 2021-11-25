Herkesin kıskandığı ve konuştuğu kadın Burcu Esmersoy’dan estetik açıklaması

Burcu Esmersoy sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Burcu Esmersoy'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan güzel sunucu Burcu Esmersoy, bu kez de güzellik ve hayat tecrübelerini takipçileri ile paylaşıyor. Burcu Esmersoy, sosyal medyada takipçilerini uyardı. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan, bugünkü yazısında Burcu Esmersoy'u kaleme aldı. İşte o yazı…
Burcu Esmersoy, sosyal medyada takipçilerini uyardı. Esmersoy, "Biz kendisinin yüzüne şöyle bir işlem yaptık' diyenlere inanmayın. Ben dişimi bile yaptırıyorsam paylaşıyorum. Bunun garantisini verebilirim" dedi.
Güzel bir konuya açıklık getirdi. Zira sadece müşteri sayısını artırmak için ünlülerin adını kullanan birçok simsar var...
Ayrıca kıskanılan kadınlar listesinin zirvesinde olan Esmersoy, kız arkadaşlarına da uyarıda bulundu.
Ünlü sunucu "Yüzüne Fransız askısı yaptırdı diye dedikodu yapıyormuşsunuz. Sadece göz kapağı ve ulthera operasyonları var" dedi.