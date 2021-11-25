Trend Galeri Trend Magazin Herkesin kıskandığı ve konuştuğu kadın Burcu Esmersoy’dan estetik açıklaması

Herkesin kıskandığı ve konuştuğu kadın Burcu Esmersoy’dan estetik açıklaması

Burcu Esmersoy sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Burcu Esmersoy'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan güzel sunucu Burcu Esmersoy, bu kez de güzellik ve hayat tecrübelerini takipçileri ile paylaşıyor. Burcu Esmersoy, sosyal medyada takipçilerini uyardı. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan, bugünkü yazısında Burcu Esmersoy'u kaleme aldı. İşte o yazı…

ÖMER KARAHAN Trend Magazin Giriş Tarihi: 25.11.2021 07:26 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 07:27 PAYLAŞ