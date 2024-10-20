İkizleri olan İdo Tatlıses babası İbrahim Tatlıses ile olan anısını anlattı "Çocuklar o yaşa gelsin diye bekliyorum..."

Sanatçı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın şarkıcı oğulları İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak ayında ikizlerini kucaklarına almıştı. Tatlıses ailesinin en küçük üyelerinin isimleri ise İbrahim Ayel ile Sinan Emir olmuştu. Gözde çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli anne-baba olmanın mutluluğunu sürerken sosyal medya hesaplarından ikizleri ile yaptıkları keyifli paylaşımlar ise büyük ilgi görüyor. İkizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile tamamlandıklarını her fırsatta dile getiren çift son olarak verdikleri röportajda samimi itiraflarda bulundu. İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses hakkında söyledikleri oldukça dikkat çekti...