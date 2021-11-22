Trend Galeri Trend Yaşam Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başlıyor! 3 gün boyunca sürecek...

Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başlıyor! 3 gün boyunca sürecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orta ve Uzun Vadeli hava durumu tahmin raporunda yurdun bazı kesimleri için kar yağışı uyarısı yaptı. Önümüzdeki günlerde yurdun birçok kesimi yağışlı havanın etkisine girerken öte yandan yağışlar bazı illerde ise kendini kar yağışı şeklinde gösterecek. Kasım ayının gelmesiyle düşen sıcaklıklar, milyonların aklında "Ne zaman kar yağacak?" sorusuna neden olmuştu. İşte Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki günlerde kar yağışının etkili olacağı o iller...

Giriş Tarihi: 22.11.2021 21:43 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 21:52 PAYLAŞ