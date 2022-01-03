Trend Galeri Trend Yaşam Bu kareler İstanbul’da çekildi: ‘Yok artık’ dedirten olay! Gören şaştı kaldı!

Bu kareler İstanbul’da çekildi: ‘Yok artık’ dedirten olay! Gören şaştı kaldı!

İstanbul Fatih'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tramvay yoluna giren sürücü, raylarda mahsur kaldı. Otomobili görenler ise ekipleri aradı. O anlar kameralara böyle yansıdı…