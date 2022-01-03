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Bu kareler İstanbul’da çekildi: ‘Yok artık’ dedirten olay! Gören şaştı kaldı!

İstanbul Fatih'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tramvay yoluna giren sürücü, raylarda mahsur kaldı. Otomobili görenler ise ekipleri aradı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

Giriş Tarihi: 03.01.2022 15:43 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 15:52
Bu kareler İstanbul’da çekildi: ‘Yok artık’ dedirten olay! Gören şaştı kaldı!

Topkapı Tramvay durağında geçtiğimiz perşembe günü yaşanan ilginç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bu kareler İstanbul’da çekildi: ‘Yok artık’ dedirten olay! Gören şaştı kaldı!

Yolu karıştırdığı öne sürülen sürücü, ana yol yerine yanlışlıkla tramvay yoluna girdi.

Bu kareler İstanbul’da çekildi: ‘Yok artık’ dedirten olay! Gören şaştı kaldı!

Durumu fark etmeyen sürücü bir süre tramvay yolunda ilerledi.

İstanbul Fatih'te tramvay yolunda şok görüntü! Rayların üzerinde giderek durağa giren otomobil kamerada...

Bu kareler İstanbul’da çekildi: ‘Yok artık’ dedirten olay! Gören şaştı kaldı!

Topkapı'da alt geçitteki tramvay istasyonuna kadar ilerleyen sürücü burada mahsur kaldı.

Bu kareler İstanbul’da çekildi: ‘Yok artık’ dedirten olay! Gören şaştı kaldı!

Durakta bekleyen yolcular, sürücüye yardım için itfaiye ve polis ekiplerini aradı.

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