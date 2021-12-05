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Bu nasıl avukat! Yaptıkları ağızları açık bıraktı!

Kocaeli'de inanılmaz bir olay yaşandı. Geçtiğimiz yıl alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan ve ehliyetsiz direksiyon başına geçen avukat, komşusu olan öğrenciyi vurmaktan tutuklandı. İşte haberin detayları

Giriş Tarihi: 05.12.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 17:03
Bu nasıl avukat! Yaptıkları ağızları açık bıraktı!

İlginç olay, dün Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begüm Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı apartmanlarda oturan avukat D.K. ile öğrenci E.A. tartışmaya başladı. Sözlü tartışma iki taraf da sokağa inince büyüdü.

Bu nasıl avukat! Yaptıkları ağızları açık bıraktı!

İddiaya göre D.K, belindeki silahı çıkarıp E.A'nın başına silahın kabzasıyla vurmaya başladı. Bu sırada silahın bir anda ateş almasıyla E.A. kolundan vuruldu. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bu nasıl avukat! Yaptıkları ağızları açık bıraktı!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri E.A'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı.

Kocaeli'de 1 yıl önce alkollü araç kullanırken yakalanan avukat, bu sefer de tartıştığı komşusunu vurdu! | Video

Bu nasıl avukat! Yaptıkları ağızları açık bıraktı!

D.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.K'nin gözaltına alınması esnasında E.A'nın ağabeyi M.A. ile de aralarında arbede yaşandı.

Bu nasıl avukat! Yaptıkları ağızları açık bıraktı!

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukat D.K. tutuklandı.

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