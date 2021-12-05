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Bu nasıl avukat! Yaptıkları ağızları açık bıraktı!

Kocaeli'de inanılmaz bir olay yaşandı. Geçtiğimiz yıl alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan ve ehliyetsiz direksiyon başına geçen avukat, komşusu olan öğrenciyi vurmaktan tutuklandı. İşte haberin detayları