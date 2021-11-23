Çip krizi hakkında flaş karar! Yeni araçlarda bazı donanımlar olmayacak

Otomotiv dünyası sıkıntılı bir dönemde. Çip krizi, markaları vurdu ve otomotiv devleri krizle başetmek için farklı çözüm yollarına yöneldi. Kısa süreliğine üretimin durması, teslimatların daha ileri tarihe ertelenmesi gibi çözümler krizin önüne geçemedi. Şimdi de yeni araçlar bazı yeni teknolojiler olmadan üretilecek ve piyasaya sürülecek. Çip krizi için flaş karar! Yeni araçlarda bazı donanımlar olmayacak

Dokunmatik ekranlar, ayarlanabilir koltuklar ve daha niceleri... Birçok araç sürücüsünün hevesle beklediği bu teknolojiler bir süreliğine olmayacak. Çip krizi nedeniyle birçok otomobil üreticisi, yeni modellerini bazı özellikleri eksik satışa sunmayı planlıyor.

Krizden çıkış için 2023'ün en erken tarih olarak görülmesi üreticileri darboğazdan çıkış için yeni çözüm yöntemleri üretmeye sevk etti. Teknolojide eskiye dönüş de bunlardan biri.

Chevrolet GMC alacak müşteriler, koltuk ısıtma ya da HD radyo gibi özelliklerden yararlanamayacak. Hemen hemen tüm araçlarda yaygın hale gelen navigasyon, Nissan ve Ford otomobillerinde olmayacak. BMW'nin araçlarında ise dokunmatik ekran olmayacak.