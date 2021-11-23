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Çip krizi hakkında flaş karar! Yeni araçlarda bazı donanımlar olmayacak

Çip krizi başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok sektörü derinden etkiledi. Mesela teknoloji devi Apple, iPhone 13 üretimi için yeni adımlar atmak zorunda kaldı. Sony de PlayStation 5 üretim hedefini düşürdü. Otomotiv sektöründe ise işler daha karmaşık bir hale gelmiş durumda. Geçtiğimiz haftalar içinde birçok otomobil markası üretimlerini kısa süreliğine durdurdu. Ayrıca teslimatlar da gecikti. Yeni gelişmelere göre tüketicileri kötü sürprizler bekliyor. Bazı markalar yeni araçlarında bazı donanımları kaldırmaya karar verdi. Özetle yeni bir otomobil alan tüketiciler, araçlarında yeni özelliklerinden birkaçını bulamayacak. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:56 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 15:05
Çip krizi hakkında flaş karar! Yeni araçlarda bazı donanımlar olmayacak

Otomotiv dünyası sıkıntılı bir dönemde. Çip krizi, markaları vurdu ve otomotiv devleri krizle başetmek için farklı çözüm yollarına yöneldi. Kısa süreliğine üretimin durması, teslimatların daha ileri tarihe ertelenmesi gibi çözümler krizin önüne geçemedi. Şimdi de yeni araçlar bazı yeni teknolojiler olmadan üretilecek ve piyasaya sürülecek.

Çip krizi için flaş karar! Yeni araçlarda bazı donanımlar olmayacak

Çip krizi hakkında flaş karar! Yeni araçlarda bazı donanımlar olmayacak

Dokunmatik ekranlar, ayarlanabilir koltuklar ve daha niceleri... Birçok araç sürücüsünün hevesle beklediği bu teknolojiler bir süreliğine olmayacak. Çip krizi nedeniyle birçok otomobil üreticisi, yeni modellerini bazı özellikleri eksik satışa sunmayı planlıyor.

Çip krizi hakkında flaş karar! Yeni araçlarda bazı donanımlar olmayacak

Krizden çıkış için 2023'ün en erken tarih olarak görülmesi üreticileri darboğazdan çıkış için yeni çözüm yöntemleri üretmeye sevk etti. Teknolojide eskiye dönüş de bunlardan biri.

Çip krizi hakkında flaş karar! Yeni araçlarda bazı donanımlar olmayacak

Chevrolet GMC alacak müşteriler, koltuk ısıtma ya da HD radyo gibi özelliklerden yararlanamayacak. Hemen hemen tüm araçlarda yaygın hale gelen navigasyon, Nissan ve Ford otomobillerinde olmayacak. BMW'nin araçlarında ise dokunmatik ekran olmayacak.

Çip krizi hakkında flaş karar! Yeni araçlarda bazı donanımlar olmayacak

En yeni teknolojilerden otonom sürüş, hemen hemen yeni modellerin hepsinde bulunan kablosuz telefon şarjı da üreticilerin tasarrufa gittiği kalemlerden. Tesla'nın yeni modellerde USB bağlantı noktalarını eklememesi kadar, müşterilerine bunu bildirmemesi de tepki çekti.

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