Çip krizi için flaş karar! Yeni araçlarda bazı donanımlar olmayacak

Çip krizi başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok sektörü derinden etkiledi. Mesela teknoloji devi Apple, iPhone 13 üretimi için yeni adımlar atmak zorunda kaldı. Sony de PlayStation 5 üretim hedefini düşürdü. Otomotiv sektöründe ise işler daha karmaşık bir hale gelmiş durumda. Geçtiğimiz haftalar içinde birçok otomobil markası üretimlerini kısa süreliğine durdurdu. Ayrıca teslimatlar da gecikti. Yeni gelişmelere göre tüketicileri kötü sürprizler bekliyor. Bazı markalar yeni araçlarında bazı donanımları kaldırmaya karar verdi. Özetle yeni bir otomobil alan tüketiciler, araçlarında yeni özelliklerinden birkaçını bulamayacak. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Otomotiv dünyası sıkıntılı bir dönemde. Çip krizi, markaları vurdu ve otomotiv devleri krizle başetmek için farklı çözüm yollarına yöneldi. Kısa süreliğine üretimin durması, teslimatların daha ileri tarihe ertelenmesi gibi çözümler krizin önüne geçemedi. Şimdi de yeni araçlar bazı yeni teknolojiler olmadan üretilecek ve piyasaya sürülecek.