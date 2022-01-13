Dev göktaşı Dünya’ya yaklaşıyor! Empire State binasının iki katı boyutunda! NASA’dan açıklama geldi

NASA JPL'den yapılan açıklamaya göre göktaşı, 18 Ocak'ta Dünya'nın yaklaşık 2 milyon km kadar yakınından geçecek. Uzmanlar dev meteorun 1100 metre genişliğinde olduğunu ve saatte 70.415 km hızla yol aldığı söyledi.

Asteroit, Dünya'ya zarar vermeyecek olsa da NASA tarafından potansiyel tehlikeli gök cismi olarak sınıflandırılıyor. 140 metreden daha geniş boyuta sahip ve 7,5 milyon km'lik alan içinde bulunan göktaşları potansiyel tehlikeli olarak sayılıyor.

İlk olarak 1994 yılında keşfedilen göktaşı, hava koşullarının elverişli olması durumunda gökyüzünde görülebilecek. Earth Sky'a göre asteroit (7482) 1994 PC1, doğru zamanda ve doğru yerde küçük teleskoplarla da gözlemlenebilecek. Earth Sky, göktaşının Kuzey Amerika'dan kolaylıkla görülebileceğini de söyledi.