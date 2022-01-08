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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Eski USAF pilotu insan yapımı olmadığını söyledi!

Geçtiğimiz sene UFO'lar ve uzaylılar hakkında ilginç gelişmeler oldu, söz konusu gelişmelerin bazılarına resmi kurumlar imza attı. Bilindiği üzere Pentagon UFO'larla ilgili bir rapor paylaşmıştı. Bununla birlikte UFO'lar ve diğer olayları incelemek için yeni bir birim kurmuştu. Uzaylılarla ilgili tartışmalar devam ederken, Amerika'dan gelen yeni görüntüler ortalığı karıştırdı. Güney Carolina eyaletinde gizemli bir cisim görüldü. Söz konusu uzay aracının görüntükeri kaydeden kişi eski bir pilot olduğunu ve aracın insan yapımı olmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 08.01.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 15:34
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Eski USAF pilotu insan yapımı olmadığını söyledi!

Güney Carolina eyaletinin Orangeburg şehrinde görülen sözde UFO'ya ait görüntüler ortalığı karıştırdı. Uzay gemisi, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde (USAF) görev alan eski bir pilot tarafından görüntülendi.

ABD'de heyecanlandıran UFO görüntüsü

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Eski USAF pilotu insan yapımı olmadığını söyledi!

Görgü tanığı yaptığı açıklamada, hava almak için bahçeye çıktığını ve UFO'yu gördüğünü belirtti. Eski bir pilot olduğunu ve C-17 uçağında görev aldığını söyleyen görgü tanığı, "Hayatımın büyük kısmı orduda geçti. Uçakları ve helikopterleri iyi bilirim. Açıkçası bu cismin insan yapımı olmadığı açık. Bir uçakla veya helikopterle alakası yoktu" dedi.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Eski USAF pilotu insan yapımı olmadığını söyledi!

Eski pilot, UFO'nun içinden iki kırmızı kürenin çıktığını belirtti. Videoda kırmızı kürelerin rahatlıkla görüldüğünü de vurguladı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Eski USAF pilotu insan yapımı olmadığını söyledi!

UFO'ya ait videoyu izleyen ünlü uzaylı avcısı Scott C. Waring, görüntüleri yakından incelediğini ve kesinlikle gerçek olduğunu söyledi. Waring, "Videoyu defalarca izledim. Sahte olduğuna dair kanıt yok. Uzaylıların varlığını ortaya koyan, temiz bir görüntü" dedi.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Eski USAF pilotu insan yapımı olmadığını söyledi!

Bununla birlikte Scott C. Waring yine NASA'ya yüklendi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Dünya'ya gelen bazı uzay gemileriden haberi olduğunu, ancak gerçekleri sakladığını belirtti.

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