Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Eski USAF pilotu insan yapımı olmadığını söyledi!

Görgü tanığı yaptığı açıklamada, hava almak için bahçeye çıktığını ve UFO'yu gördüğünü belirtti. Eski bir pilot olduğunu ve C-17 uçağında görev aldığını söyleyen görgü tanığı, "Hayatımın büyük kısmı orduda geçti. Uçakları ve helikopterleri iyi bilirim. Açıkçası bu cismin insan yapımı olmadığı açık. Bir uçakla veya helikopterle alakası yoktu" dedi.