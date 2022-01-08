Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Eski USAF pilotu insan yapımı olmadığını söyledi!

Güney Carolina eyaletinin Orangeburg şehrinde görülen sözde UFO'ya ait görüntüler ortalığı karıştırdı. Uzay gemisi, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde (USAF) görev alan eski bir pilot tarafından görüntülendi.
ABD'de heyecanlandıran UFO görüntüsü
Görgü tanığı yaptığı açıklamada, hava almak için bahçeye çıktığını ve UFO'yu gördüğünü belirtti. Eski bir pilot olduğunu ve C-17 uçağında görev aldığını söyleyen görgü tanığı, "Hayatımın büyük kısmı orduda geçti. Uçakları ve helikopterleri iyi bilirim. Açıkçası bu cismin insan yapımı olmadığı açık. Bir uçakla veya helikopterle alakası yoktu" dedi.
Eski pilot, UFO'nun içinden iki kırmızı kürenin çıktığını belirtti. Videoda kırmızı kürelerin rahatlıkla görüldüğünü de vurguladı.
UFO'ya ait videoyu izleyen ünlü uzaylı avcısı Scott C. Waring, görüntüleri yakından incelediğini ve kesinlikle gerçek olduğunu söyledi. Waring, "Videoyu defalarca izledim. Sahte olduğuna dair kanıt yok. Uzaylıların varlığını ortaya koyan, temiz bir görüntü" dedi.
Bununla birlikte Scott C. Waring yine NASA'ya yüklendi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Dünya'ya gelen bazı uzay gemileriden haberi olduğunu, ancak gerçekleri sakladığını belirtti.