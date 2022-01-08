ABD'de heyecanlandıran UFO görüntüsü

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OTOMATİK OYNAT
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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde görüntülenen UFO (Tanımlanamayan uçan cisim) heyecana sebep oldu ve ilginç görüntülere sosyal medyada uzaylı (alien) yorumları yapıldı.