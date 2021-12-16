Dünya bu olayı konuşuyor! Piramitlerin yakınında bulunan 1.6 km’lik gizemli yapı görenleri şaşkına çeviriyor

Mısır'da dağlarda devasa bir halka bulunuyor. Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring bu halkanın aslında bir UFO yüzünden oluştuğunu belirtti. Waring, Google Haritalar'da halkanın yerini gösterip, "Bir tür yüzük. 1.6 km'lik bir boyuta sahip. Sanki bir UFO inmiş ve uzun bir süre kalmış gibi görünüyor. Kesinlikle bir uzay gemisine ait" dedi.

Waring halkanın alt kısmında patika olduğunu ve bu yolun UFO'ya ulaşmak için kullanıldığını ileri sürdü.

"Bu yüzük veya halka, büyük piramitlerden birkaç km uzaklıkta bulunuyor. Piramitlerin yapımına yardım eden uzaylıların gemisine ait bir iniş yeri. UFO uzun süre burada kaldı. Piramitlerin yapımı tamamlandığında ise gitti."

Waring'in açıklamaları başka komplo teorisyenleri tarafından da destek buldu. Dünya dışı varlıklar hakkında uzman olduğunu söyleyen bir kişi, "Eski Mısır'da uzaylılarla iletişim kurulduğunu gösteren birçok kanıt var. Bu kanıtlar gözümüzün önünde. Waring'in paylaştığı halka örneklerden sadece biri. Gerçek bir iniş yerine bakıyoruz. Burada kesinlikle derinlemesine araştırma yapılması gerekli" dedi.

Scott Waring'in açıklamaları ve paylaştığı görseller sosyal medyada kendine oldukça yer buldu. Fakat arkeolog olduğunu söyleyen bir Twitter kullanıcısı işin içinde uzaylı olmadığını ve iddiaların saçma olduğunu belirtti ve şu yorumda bulundu:

"Yıllar önce antik bir papirüs bulundu. Bu papirüste tonlarca ağırlıktaki materyalin nasıl taşındığı ortaya çıkarıldı. UFO iniş yeri olarak söylenen yer ise kesinlikle uzaylıların işi değil. Piramitler uzaylılar tarafından yapılmadı."