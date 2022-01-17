Meteoroloji ve AKOM’dan son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul’a kar yağışı geliyor... Saat verdiler

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilirken, İstanbul için son dakika hava durumu uyarısında bulunuldu. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; salı günü İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada ise 18 Ocak Salı sabahından itibaren kent genelinde hava sıcaklığının düşeceğini, öğlen saatlerinde karla karışık yağmur, akşam saatlerinde ise kar yağışı beklendiği belirtildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları.
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesi yaptığı uyarıların ardından yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Şiddetli kar yağışıyla birlikte birçok ilde eğitime ara verilirken, Meteoroloji ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul için yeni bir uyarı geldi.
SON DAKİKA: İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; salı günü İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Marmara'nın iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.
Kar yağışının Marmara'nın iç kesimleri, Karadeniz'in batı kesimleri ve Doğu Anadolu'da çok kuvvetli olacağı ifade ediliyor.