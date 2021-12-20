Meteoroloji’den o illere flaş uyarı! Tarih vererek duyurdular: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de kar yağışı uyarıları ardı ardına geldi. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da kar yağışının Pazartesi gününden itibaren etkili olması bekleniyor. Hal böyle olunca da kar seferberliği başladı. İstanbul'da depolarda bulunan 190 bin ton tuz ve bin 582 araçla karın olumsuz etkilerine müdahale etmek için hazırlanıyor.