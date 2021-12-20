Meteoroloji’den o illere flaş uyarı! Tarih vererek duyurdular: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de kar yağışı uyarıları ardı ardına geldi. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da kar yağışının Pazartesi gününden itibaren etkili olması bekleniyor. Hal böyle olunca da kar seferberliği başladı. İstanbul'da depolarda bulunan 190 bin ton tuz ve bin 582 araçla karın olumsuz etkilerine müdahale etmek için hazırlanıyor.
Cebeci'de bulunan tuz deposunda hazırlıklar giderek hız kazanıyor. Cebeci tuz deposunda kristalize olmuş tuzlar, elek diye tabir edilen makinelerden geçirilerek tekrar kullanıma hazır hale getiriliyor. Buradan da kepçe yardımı ile kamyonlara yüklenerek, İstanbul'un çeşitli bölgelerine gönderiliyor. Önümüzdeki günlerde 100 bin ton tuzun daha depolara ilave edilmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ SOĞUK HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRECEK
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık, salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybedeceği belirtildi.
Açıklamada, sıcaklığın salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği ifade edildi.
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının cuma günü artarak mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.