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Meteoroloji’den 'sarı' uyarı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Türkiye geneli hava durumu raporu...

Son dakika hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere yurdun pek çok bölümü için kritik uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği vurgulanan açıklamada, kuvvetli yağışlara dikkat edilmesi ve tedbirler alınması yönünde açıklamalar geldi. Öte yandan vapur seferleri de iptal edildi... Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul'a kar yağışı için de tarih verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 15.12.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 11:02
Meteoroloji’den ’sarı’ uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Açıklamalar peş peşe geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’den ’sarı’ uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Açıklamalar peş peşe geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda; "Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji’den ’sarı’ uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Açıklamalar peş peşe geldi...

Yapılan uyarıda kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji’den ’sarı’ uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Açıklamalar peş peşe geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan haftalık hava durumu verilerinde ise 20 Aralık pazartesi gününden itibaren İstanbul ve birçok ilde kuvvetli yağışların karla karışık olarak görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den ’sarı’ uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Açıklamalar peş peşe geldi...

İDO VE BUDO'DA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Öte yandan, İstanbul için yapılan uyarıların ardından İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyurularda olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.01 seferinin iptal edildiği aktarıldı. BUDO'da yer alan duyurularda ise saat 10.00'daki Eminönü- Bursa Mudanya, saat 09.30'daki Bursa - Armutlu ile Bursa - İstanbul, saat 07.00'daki Bursa - İstanbul ve saat 08.30'da İstanbul - Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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