Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Çok sayıda ilde kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Aralık'a ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; Düzce, Bolu ve Karabük'ün aralarında olduğu çok sayıda il için sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji, 13 kent için kar yağışı uyarısı yaptı. Peki hangi illerde kar yağışı ve sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR Hava sıcaklığının; Marmara, Ege ve Akdeniz'de 2-4 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin reporuna göre; yarın, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor.