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Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp Savaş Aydoğan'ın kuzeni isyan etti

Müge Anlı'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan, gündeme alında. Genç adam her yerde aranıyor... Aydoğan'ın kuzeni sosyal medyadan isyan etti! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:30
Müge Anlı’da aranıyordu! Kayıp Savaş Aydoğan’ın kuzeni isyan etti

Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp Savaş Aydoğan'ın kuzeni isyan etti

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA ARANIYORDU! KAYIP SAVAŞ AYDOĞAN'IN KUZENİ İSYAN ETTİ

Kocaali ilçesinde yaşayan kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. ve oğlu Cem Tuna'ya durumu sordu.

Müge Anlı’da aranıyordu! Kayıp Savaş Aydoğan’ın kuzeni isyan etti

Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp Savaş Aydoğan'ın kuzeni isyan etti

Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini, aracını da Sakarya'da bıraktığını söyledi.

Müge Anlı’da aranıyordu! Kayıp Savaş Aydoğan’ın kuzeni isyan etti

Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp Savaş Aydoğan'ın kuzeni isyan etti

Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi.

Müge Anlı’da aranıyordu! Kayıp Savaş Aydoğan’ın kuzeni isyan etti

Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp Savaş Aydoğan'ın kuzeni isyan etti

Yaşanan tartışmanın ardından Cemal Tuna'nın oğlu Cem, Savaş Aydoğan'ın ailesine durumu bildirdi.

Müge Anlı’da aranıyordu! Kayıp Savaş Aydoğan’ın kuzeni isyan etti

Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp Savaş Aydoğan'ın kuzeni isyan etti

Aydoğan'ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi.

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