Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp Savaş Aydoğan'ın kuzeni isyan etti

Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi.