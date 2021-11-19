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Muğla'da 'Nasıl az ceza alırım?' diye araştırıp Selvan Acar'ı canice katletmişti: Cezası belli oldu!

Muğla'da tarihler 6 Aralık 2020'yi gösterdiğinde akılalmaz bir dehşet yaşanmıştı. Boşanma aşamasındaki eşi Selvan Acar'ı 'Nasıl az ceza alırım?' diye araştırıp sırtından ve kalbinden bıçaklayarak katleden cani koca Tanju Acar'ın cezası belli oldu. İşte o cani kocanın cezası….

Giriş Tarihi: 19.11.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 17:19
Muğla’da ’Nasıl az ceza alırım?’ diye araştırıp Selvan Acar’ı canice katletmişti: Cezası belli oldu!

Olay, 6 Aralık 2020 tarihinde Fethiye ilçesi Pazaryeri Mahallesi 446 Sokak'ta meydana geldi.

Muğla’da ’Nasıl az ceza alırım?’ diye araştırıp Selvan Acar’ı canice katletmişti: Cezası belli oldu!

2 çocuk annesi ev kadını Selvan Acar'dan haber alamayan yakınları, evine gitti. Zile basan yakınları, kapıyı açan olmayınca açık olan balkon kapısından içeri girdi.

Muğla’da ’Nasıl az ceza alırım?’ diye araştırıp Selvan Acar’ı canice katletmişti: Cezası belli oldu!

Selvan Acar'ı kanlar içinde koltukta hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede Selvan Acar'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Muğla’da ’Nasıl az ceza alırım?’ diye araştırıp Selvan Acar’ı canice katletmişti: Cezası belli oldu!

Polis, cinayet şüphelisi olarak Acar'ın boşanma aşamasındaki 9 yıllık eşi Tanju Acar'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Muğla’da ’Nasıl az ceza alırım?’ diye araştırıp Selvan Acar’ı canice katletmişti: Cezası belli oldu!

Antalya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tanju Acar'ı cinayetten bir gün sonra Kaş ilçedeki ormanda saklandığı çalılıklar arasında yakalayıp, gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Acar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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