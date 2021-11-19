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Muğla'da 'Nasıl az ceza alırım?' diye araştırıp Selvan Acar'ı canice katletmişti: Cezası belli oldu!

Muğla'da tarihler 6 Aralık 2020'yi gösterdiğinde akılalmaz bir dehşet yaşanmıştı. Boşanma aşamasındaki eşi Selvan Acar'ı 'Nasıl az ceza alırım?' diye araştırıp sırtından ve kalbinden bıçaklayarak katleden cani koca Tanju Acar'ın cezası belli oldu. İşte o cani kocanın cezası….

Giriş Tarihi: 19.11.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 17:19 PAYLAŞ