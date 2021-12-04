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NASA açıkladı! Yeni keşif evrenin en karanlık ve en tuhaf cisimlerinden birine ışık tutabilir

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA son günlerde komplo teorisyenlerinin uçuk iddialarıyla gündeme geliyor. UFO avcıları, NASA'nın başta Mars olmak üzere Güneş sistemindeki bazı gezegenlerde dünya dışı uygarlıklara ait kanıtlar bulduğunu ileri sürüyor. NASA bu iddialara herhangi bir yanıt vermezken, başka bir gelişmeyle ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan yetkililer yeni bir keşif gerçekleştirdiklerini söyledi. İşte detaylar...

AA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 04.12.2021 13:07 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 13:08
NASA açıkladı! Yeni keşif evrenin en karanlık ve en tuhaf cisimlerinden birine ışık tutabilir

Space.com sitesinde yer alan habere göre, NASA'ya ait TESS uydusu, bir yörünge dönüşünü 7,7 saatte tamamlayan ve güneş sisteminin dışında yer alan kayalık öte gezegenin keşfedilmesine yardımcı oldu. NASA'nın TESS uydusu tarafından elde edilen veriler, kırmızı cüce bir yıldızın etrafında dönen kayalık öte gezegenin bulunmasına katkı sağladı.

NASA açıkladı! Yeni keşif evrenin en karanlık ve en tuhaf cisimlerinden birine ışık tutabilir

NASA tarafından GJ 367b olarak adlandırılan öte gezegen, yıldızının yörüngesi etrafındaki dönüşü 7,7 saat gibi kısa bir sürede tamamladığı için "ultra kısa devirli" bir gezegen olarak sınıflandırıldı. Bilim insanlarının, ultra kısa devirli gezegenlerin kökenlerine dair hala bir bilgiye sahip olmadığı ifade ediliyor.

NASA açıkladı! Yeni keşif evrenin en karanlık ve en tuhaf cisimlerinden birine ışık tutabilir

Her biri baktığı yöndeki uzay boşluğunun dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera donanımı içeren TESS uydusu, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor. "Geçiş" bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor.

NASA açıkladı! Yeni keşif evrenin en karanlık ve en tuhaf cisimlerinden birine ışık tutabilir

Bilim insanları, bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.

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