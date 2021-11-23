NASA'dan film gibi proje! Dünya'yı felaketten kurtarmak için bunu yapacaklar

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yine çok konuşulacak bir projeye imza atacak. Mars'Dünyayı felaketten kurtarmak için başlatılacak olan proje ile kasıtlı olarak bir asteroid'e saatte 21 bin 700 km hızla çarpacak. çarpacak.



DÜNYA'YI KURTARACAK PROJE NASA, Dünya'nın savunması için asteroide çarpacak DART adlı projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

KASITLI OLARAK ÇARPACAK Buna göre Çifte Asteroid Yönlendirme Testi (DART), kasıtlı olarak bir asteroide çarpacak. NASA bu deney ile asteroidin yönünü değiştirip değiştiremeyeceğini test edecek.

Bu ay başlayacak görev ile 11 milyon kilometrelik yolculuk yapacak olan DART'ın Ekim 2022'de hedeflenen bölgeye ulaşması bekleniyor.