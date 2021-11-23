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NASA'dan film gibi proje! Dünya'yı felaketten kurtarmak için bunu yapacaklar

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çarpıcı bir göreve imza atacak! 2022 yılında yapılacak DART adlı görev ile Dünya'yı olası bir fekaletten kurtaracaklar. NASA tarih vererek açıkladığı projesi ile potansiyel ölümcül bir çarpışmadan kaçınabilmeyi test edecek...

Giriş Tarihi: 23.11.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 10:52
NASA’dan film gibi proje! Dünya’yı felaketten kurtarmak için bunu yapacaklar

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yine çok konuşulacak bir projeye imza atacak. Mars'Dünyayı felaketten kurtarmak için başlatılacak olan proje ile kasıtlı olarak bir asteroid'e saatte 21 bin 700 km hızla çarpacak. çarpacak.

NASA’dan film gibi proje! Dünya’yı felaketten kurtarmak için bunu yapacaklar

DÜNYA'YI KURTARACAK PROJE

NASA, Dünya'nın savunması için asteroide çarpacak DART adlı projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

NASA’dan film gibi proje! Dünya’yı felaketten kurtarmak için bunu yapacaklar

KASITLI OLARAK ÇARPACAK

Buna göre Çifte Asteroid Yönlendirme Testi (DART), kasıtlı olarak bir asteroide çarpacak. NASA bu deney ile asteroidin yönünü değiştirip değiştiremeyeceğini test edecek.

NASA’dan film gibi proje! Dünya’yı felaketten kurtarmak için bunu yapacaklar

Bu ay başlayacak görev ile 11 milyon kilometrelik yolculuk yapacak olan DART'ın Ekim 2022'de hedeflenen bölgeye ulaşması bekleniyor.

NASA’dan film gibi proje! Dünya’yı felaketten kurtarmak için bunu yapacaklar

21 BİN 700 KM HIZLA ÇARPACAK

DART, Didymos adlı daha büyük bir asteroidin yörüngesinde dönen küçük asteroid Dimorphos'a saatte 21 bin 700 km hızla çarpacak.

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