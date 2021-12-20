NASA’dan yardım istedi! Milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin’lerinin bulunmasını istiyor

Sabit disk çöp sahasına gittiği anda, kripto para biriminin maliyeti yaklaşık 665.000 dolar olacaktı. Şimdi ise BTC başına yaklaşık 47.000 dolarlık bir oranla, varlıkların yaklaşık 357.500.000 dolar olduğu tahmin ediliyor.

Howells 8 yıl boyunca, sabit diski aramak için izin alma girişimlerinde başarısız oldu. Söz konusu çöp deposunun şu anda 1 metre derinlikte olduğu varsayılmakta ve çöplüğün bir futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.

Howells'in sabit diski bulmasına yardım eden herkes yaklaşık 1.330.000 dolar alacak ve Britanyalılar miktarın %25'ini Covid Yardım Fonu'na bağışlamaya hazır.

Yılın başlarında, yerel yönetim çevresel kaygılara dayalı olarak çöplerin kazılmasını yasaklamıştı. Howells şimdi, 2003 yılında Dünya'ya düşen Columbia uzay mekiğinin sabit diskinden veri kurtarmayı başaran NASA uzmanlarından yardım istiyor.