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NASA'dan yardım istedi! Milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin'lerinin bulunmasını istiyor

Son yıllarda kripto paralar popüler hale geldi. Bitcoin ise oldukça değer kazandı. İngiltere'de ikamet eden 36 yaşındaki BT uzmanı James Howells, Bitcoin'in bu kadar değerli olacağını tahmin etmiyordu. 8 yıl önce yani 2013'te 7500 adet Bitcoin içeren cüzdanın anahtarlarının kayıtlı olduğu sabit diski çöp sahasına attı. Howells, yaklaşık olarak 360 milyon dolar değerinde olan diski bulmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Fakat bir türlü diski bulamadı. James Howells son olarak Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan yardım istedi.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 13:20
NASA’dan yardım istedi! Milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin’lerinin bulunmasını istiyor

Sabit disk çöp sahasına gittiği anda, kripto para biriminin maliyeti yaklaşık 665.000 dolar olacaktı. Şimdi ise BTC başına yaklaşık 47.000 dolarlık bir oranla, varlıkların yaklaşık 357.500.000 dolar olduğu tahmin ediliyor.

NASA’dan yardım istedi! Milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin’lerinin bulunmasını istiyor

Howells 8 yıl boyunca, sabit diski aramak için izin alma girişimlerinde başarısız oldu. Söz konusu çöp deposunun şu anda 1 metre derinlikte olduğu varsayılmakta ve çöplüğün bir futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.

NASA’dan yardım istedi! Milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin’lerinin bulunmasını istiyor

Howells'in sabit diski bulmasına yardım eden herkes yaklaşık 1.330.000 dolar alacak ve Britanyalılar miktarın %25'ini Covid Yardım Fonu'na bağışlamaya hazır.

NASA’dan yardım istedi! Milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin’lerinin bulunmasını istiyor

Yılın başlarında, yerel yönetim çevresel kaygılara dayalı olarak çöplerin kazılmasını yasaklamıştı. Howells şimdi, 2003 yılında Dünya'ya düşen Columbia uzay mekiğinin sabit diskinden veri kurtarmayı başaran NASA uzmanlarından yardım istiyor.

NASA’dan yardım istedi! Milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin’lerinin bulunmasını istiyor

Uzmanlar, HDD fiziksel olarak zarar görmediği takdirde o diskten veri kurtarma olasılığının %80-90 olduğuna dikkat çekiyorlar. (Donanımhaber)

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