NASA’dan yeni açıklama geldi! 300’den fazla yeni gezegen tespit etti

NASA'nın ilk özel dış gezegen bulma 'avcısı' olan Kepler Uzay Teleskobu, kullanımda olduğu sırada güneş sistemimizin dışında potansiyel olarak üzerinde yaşanabilir şartlara sahip dünyalar arayışı kapsamında yüz binlerce yıldızı gözlemledi. Bu gözlemler sırasında teleskopun derlemiş olduğu liste, teleskobun yıllardır kullanılmıyor oluşuna rağmen yeni keşiflere ışık tutmaya devam ediyor.

Uzmanların halihazırda yıllardır incelemekte olduğu bu verileri daha hızlı ve verimli bir şekilde tarayan ExoMiner isimli yeni bir yapay zeka algoritması ise Kepler'in önceden derlemiş olduğu verileri inceleyerek bilinmeyen 300'den fazla yeni ötegezegen keşfetti.

Kasım 2018'de çalışmayı durduran teleskop, yıldız diskinin önünden geçen bir gezegenin neden olabileceği yıldızların parlaklığında geçici azalmalara bakıyordu. Ancak bu parlaklıkta azalmaların hepsi dış gezegenler sebebiyle olacak diye bir kural olmadığından NASA'nın bilim insanları, yanlışı gerçekten ayırt edebilecek daha ayrıntılı prosedürlere başvurmak durumunda kalıyordu.

Şu ana kadar 3.000'i doğrulanan -ki bilinen toplam ötegezegen sayısının 4,539 olduğunu düşündüğümüzde bu oldukça büyük bir oran- binlerce gezegen adayı tespit eden Keplerin de 10 yıllık hizmeti boyunca bol bol veri topladığını göz önünde bulundurduğumuzda bunun, yeterli veri sağlandığında öğrenebilen ve yeteneklerini geliştirebilen bir yapay zeka olan ExoMiner'lık bir iş olduğu söylenebilir.