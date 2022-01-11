Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: AKOM ve Meteoroloji'den flaş uyarı! Saat verdiler: İstanbul'a kar geliyor...

Son dakika: AKOM ve Meteoroloji'den flaş uyarı! Saat verdiler: İstanbul'a kar geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; yarın İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi. AKOM'dan yapılan uyarıda, İstanbul'da kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtildi. Peki yarın ülke genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 11.01.2022 18:08 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 18:51
Son dakika: AKOM ve Meteoroloji’den flaş uyarı! Saat verdiler: İstanbul’a kar geliyor...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava durumu tahmin raporuna göre; çok sayıda kent için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Son dakika: AKOM ve Meteoroloji’den flaş uyarı! Saat verdiler: İstanbul’a kar geliyor...

Rapora göre, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Son dakika: AKOM ve Meteoroloji’den flaş uyarı! Saat verdiler: İstanbul’a kar geliyor...

36 SAAT BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Çarşamba (Yarın) sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos vb.) karla karışık yağmur (sulukar) şeklin görülmesi beklenen yağışların, öğle saatleri itibari ile kar şeklinde yağacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: AKOM ve Meteoroloji’den flaş uyarı! Saat verdiler: İstanbul’a kar geliyor...

Yağışın 36 saat boyunca süreceği bildirildi. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Son dakika: AKOM ve Meteoroloji'den flaş uyarı! Saat verdiler: İstanbul'a kar geliyor... | Video

Son dakika: AKOM ve Meteoroloji’den flaş uyarı! Saat verdiler: İstanbul’a kar geliyor...

Perşembe akşam saatlerinde kadar bölgemiz üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği beraberinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği tahmin edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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