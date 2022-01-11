Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; yarın İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi. AKOM'dan yapılan uyarıda, İstanbul'da kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtildi. Peki yarın ülke genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava durumu tahmin raporuna göre; çok sayıda kent için kar yağışı uyarısı yapıldı.
Rapora göre, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
36 SAAT BOYUNCA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Çarşamba (Yarın) sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos vb.) karla karışık yağmur (sulukar) şeklin görülmesi beklenen yağışların, öğle saatleri itibari ile kar şeklinde yağacağı tahmin ediliyor.
Yağışın 36 saat boyunca süreceği bildirildi. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.
Son dakika: AKOM ve Meteoroloji'den flaş uyarı! Saat verdiler: İstanbul'a kar geliyor... | Video
Perşembe akşam saatlerinde kadar bölgemiz üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği beraberinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği tahmin edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.