Son dakika: AKOM ve Meteoroloji'den flaş uyarı! Saat verdiler: İstanbul'a kar geliyor... | Video
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Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; yarın İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi. AKOM'dan yapılan uyarıda, İstanbul'da kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtildi. Peki yarın ülke genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...