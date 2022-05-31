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Son dakika: Azra Gülendam'ın katili müebbet aldı! Babasının yazdığı şiir yürek dağladı
Son dakika: Azra Gülendam'ın katili müebbet aldı! Babasının yazdığı şiir yürek dağladı
Son dakika haberi: Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Murat Ayhan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezazına çarptırıldı. Azra Gülendam'ın babasının yazdığı şiir ise yürek dağladı... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:29
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:38