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Son dakika: Azra Gülendam'ın katili müebbet aldı! Babasının yazdığı şiir yürek dağladı

Son dakika haberi: Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Murat Ayhan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezazına çarptırıldı. Azra Gülendam'ın babasının yazdığı şiir ise yürek dağladı... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:38
Son dakika: Azra Gülendam’ın katili müebbet aldı! Babasının yazdığı şiir yürek dağladı

SON DAKİKA: AZRA GÜLENDAM'IN KATİLİ MÜEBBET ALDI! BABASININ YAZDIĞI ŞİİR YÜREK DAĞLADI

Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren sanığın cezası açıklandı…

Son dakika: Azra Gülendam’ın katili müebbet aldı! Babasının yazdığı şiir yürek dağladı

Öldürülen kızın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonda hazır bulundu. Farklı illerin barolarından gelen avukatlar da duruşmada yer aldı.

Son dakika: Azra Gülendam’ın katili müebbet aldı! Babasının yazdığı şiir yürek dağladı

Duruşmada söz verilen baba Mustafa Haytaoğlu, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Çocuğumun o eve kendi rızasıyla gittiğini düşünmüyorum.

Son dakika: Azra Gülendam’ın katili müebbet aldı! Babasının yazdığı şiir yürek dağladı

Arabada bıçakla tehdit ederek götürmüş olabilir. Çocuğumun başı kayıp. Ben bir babayım. İnşallah oralarda sürünürsün." diye konuştu.

Son dakika: Azra Gülendam’ın katili müebbet aldı! Babasının yazdığı şiir yürek dağladı

Anne Mezide Haytaoğlu ise sanığın şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şekilde cezalandırılmasını istediğini ifade etti.

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