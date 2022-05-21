Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Fenomen Simge Barankoğlu serbest kaldı: Ne duyduysanız fazlasını yapmışımdır

Son dakika: Fenomen Simge Barankoğlu serbest kaldı: Ne duyduysanız fazlasını yapmışımdır

Son dakika haberi: Hakkında dolandırıcılık suçundan aranması olduğu öğrenilen sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözaltına alınmıştı. Barankoğlu, serbest kaldı.. Instagram hesabından açıklama yaptı...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 21.05.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 09:27
Son dakika: Fenomen Simge Barankoğlu serbest kaldı: Ne duyduysanız fazlasını yapmışımdır

Son dakika: Fenomen Simge Barankoğlu serbest kaldı: Ne duyduysanız fazlasını yapmışımdır

SON DAKİKA: FENOMEN SİMGE BARANKOĞLU SERBEST KALDI: NE DUYDUYSANIZ FAZLASINI YAPMIŞIMDIR

Son dakika: Fenomen Simge Barankoğlu serbest kaldı: Ne duyduysanız fazlasını yapmışımdır

Son dakika: Fenomen Simge Barankoğlu serbest kaldı: Ne duyduysanız fazlasını yapmışımdır

osyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gece saatlerinde, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yürütülen uygulamalar sırasında durduruldu.

Son dakika: Fenomen Simge Barankoğlu serbest kaldı: Ne duyduysanız fazlasını yapmışımdır

Son dakika: Fenomen Simge Barankoğlu serbest kaldı: Ne duyduysanız fazlasını yapmışımdır

Barankoğlu'ya yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) incelemesinde, ünlü fenomen hakkında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

Son dakika: Fenomen Simge Barankoğlu serbest kaldı: Ne duyduysanız fazlasını yapmışımdır

Son dakika: Fenomen Simge Barankoğlu serbest kaldı: Ne duyduysanız fazlasını yapmışımdır

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan GBT incelemesinin ardından Barankoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Son dakika: Fenomen Simge Barankoğlu serbest kaldı: Ne duyduysanız fazlasını yapmışımdır

Son dakika: Fenomen Simge Barankoğlu serbest kaldı: Ne duyduysanız fazlasını yapmışımdır

Simge Barankoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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