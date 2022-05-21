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Son dakika: Fenomen Simge Barankoğlu serbest kaldı: Ne duyduysanız fazlasını yapmışımdır
Son dakika: Fenomen Simge Barankoğlu serbest kaldı: Ne duyduysanız fazlasını yapmışımdır
Son dakika haberi: Hakkında dolandırıcılık suçundan aranması olduğu öğrenilen sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözaltına alınmıştı. Barankoğlu, serbest kaldı.. Instagram hesabından açıklama yaptı...
Giriş Tarihi: 21.05.2022 09:27
Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 09:27