Son dakika hava durumu haberi: Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji’den çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Hava durumu tahmin raporuna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Marmara'nın güneyi, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin genellikle yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji; İstanbul, Yalova, Sakarya ile Gümüşhane ve Bayburt'un da aralarında bulunduğu çok sayıda il için kar ve sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Marmara'nın güneyi, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıkların yarından itibaren bazı bölgelerde artması beklenirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zamanla Ege Bölgesinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji; İstanbul, Yalova, Sakarya ile Gümüşhane ve Bayburt'un da aralarında bulunduğu çok sayıda il için kar ve sağanak yağış uyarısı yaptı.