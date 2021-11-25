Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika hava durumu haberi: Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı

Son dakika hava durumu haberi: Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Hava durumu tahmin raporuna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Marmara'nın güneyi, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin genellikle yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji; İstanbul, Yalova, Sakarya ile Gümüşhane ve Bayburt'un da aralarında bulunduğu çok sayıda il için kar ve sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları

Giriş Tarihi: 25.11.2021 18:48 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 19:22 PAYLAŞ