SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul’u saat vererek uyardı! Fırtına 50-80 km/saat hızı bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-80 km/saat hızında fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Diğer yandan meteoroloji hava durumu tahminlerine göre mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklığın düşmesiyle Ankara'da ve İstanbul'da kar yağışı görülecek.