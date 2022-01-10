Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı! Fırtına 50-80 km/saat hızı bulacak

SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı! Fırtına 50-80 km/saat hızı bulacak

Son dakika hava durumu haberine göre İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından çok önemli bir uyarı geldi. Meteoroloji verileri kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden gelmekte olan bir fırtınanın uyarısında bulundu. Gelen raporlara göre fırtına 50-80 km/saat hızına ulaşacak. Öte yandan Megakent İstanbul ve Marmara için Çarşamba itibarıyla da kar yağışı uyarısı var. İşte son dakika Metoroloji ve hava durumu haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 10.01.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 15:54
SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul’u saat vererek uyardı! Fırtına 50-80 km/saat hızı bulacak

Son dakika uyarıları ardı ardına geldi. Önce fırtına sonra da kar yağışı. İstanbul özelinde Marmara Bölgesi'ni epey zorlu bir hafta bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üst üste açıklamalar geldi.

SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul’u saat vererek uyardı! Fırtına 50-80 km/saat hızı bulacak

FIRTINA HIZI SAATTE 80 KM'Yİ BULACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-80 km/saat hızında fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul’u saat vererek uyardı! Fırtına 50-80 km/saat hızı bulacak

Uyarıda fırtınanın yarın erken saatlerde başlayıp çarşamba günü gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.

SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul’u saat vererek uyardı! Fırtına 50-80 km/saat hızı bulacak

SON DAKİKA | ANKARA VE İSTANBUL İÇİN FLAŞ KAR UYARISI

Diğer yandan meteoroloji hava durumu tahminlerine göre mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklığın düşmesiyle Ankara'da ve İstanbul'da kar yağışı görülecek.

SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul’u saat vererek uyardı! Fırtına 50-80 km/saat hızı bulacak

Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Ancak yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası etkili olacak.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar hızla düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek.

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