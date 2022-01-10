SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul’u saat vererek uyardı! Fırtına 50-80 km/saat hızı bulacak

Son dakika uyarıları ardı ardına geldi. Önce fırtına sonra da kar yağışı. İstanbul özelinde Marmara Bölgesi'ni epey zorlu bir hafta bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üst üste açıklamalar geldi.
FIRTINA HIZI SAATTE 80 KM'Yİ BULACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-80 km/saat hızında fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Uyarıda fırtınanın yarın erken saatlerde başlayıp çarşamba günü gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.
SON DAKİKA | ANKARA VE İSTANBUL İÇİN FLAŞ KAR UYARISI
Diğer yandan meteoroloji hava durumu tahminlerine göre mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklığın düşmesiyle Ankara'da ve İstanbul'da kar yağışı görülecek.
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Ancak yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası etkili olacak.
SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK
Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar hızla düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek.