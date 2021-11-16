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Son dakika: Müge Anlı devreye girmişti! Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var

Son dakika haberi: Mersin'de, 10 Kasım'da kaybolan Sarıkeçili Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da, olayı programına taşıdı. Ailenin ise husumetlileri olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 16.11.2021 08:57 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 09:19
Son dakika: Müge Anlı devreye girmişti! Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var

SON DAKİKA: MÜGE ANLI DEVREYE GİRMİŞTİ! KAYIP YÖRÜK KIZI MÜSLÜME OLAYINDA KORKUNÇ ŞÜPHE: HUSUMETLİLERİ VAR

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.

Son dakika: Müge Anlı devreye girmişti! Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var

Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Son dakika: Müge Anlı devreye girmişti! Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var

HİÇ İZ YOK

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.

Son dakika: Müge Anlı devreye girmişti! Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var

Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.

Son dakika: Müge Anlı devreye girmişti! Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.

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