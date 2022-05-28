Son dakika: Türkiye Beril Varol’a ağladı! Whatsapp mesajı ortaya çıktı: Çello çalan eğitimli şizofren...

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Yakın zamanda bitti o uzaklaştırma kararı. Komşular sesleri duyunca bağırmışlar, o sırada silah sesleri duyulmuş. Kapıyı da arkadan kilitlemiş. Bir de not bırakmış 'Yaşadığımı yaşadım' gibi bir şey yazmış" dedi.



