Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Türkiye Beril Varol'a ağladı! Whatsapp mesajı ortaya çıktı: Çello çalan eğitimli şizofren...

Son dakika: Türkiye Beril Varol'a ağladı! Whatsapp mesajı ortaya çıktı: Çello çalan eğitimli şizofren...

Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de korkunç bir olay yaşandı. Yavuz Selim Bektaş, eski kız arkadaşı Beril Varol ile birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürdükten sonra canına kıydı. Genç kadının bir yakını, Facebook hesabından haykırdı. Whatsapp mesajını paylaştı: Çello çalan eğitimli şizofren... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 28.05.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 11:16
Son dakika: Türkiye Beril Varol’a ağladı! Whatsapp mesajı ortaya çıktı: Çello çalan eğitimli şizofren...

Son dakika: Türkiye Beril Varol'a ağladı! Whatsapp mesajı ortaya çıktı: Çello çalan eğitimli şizofren...

SON DAKİKA: TÜRKİYE BERİL VAROL'A AĞLADI! WHATSAPP MESAJI ORTAYA ÇIKTI: ÇELLO ÇALAN EĞİTİMLİ ŞİZOFREN...

Şişli Fulya Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis incelemesi sonucu Yavuz Selim Bektaş adlı saldırganın, eski kız arkadaşı Beril Varol ile birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Son dakika: Türkiye Beril Varol’a ağladı! Whatsapp mesajı ortaya çıktı: Çello çalan eğitimli şizofren...

Son dakika: Türkiye Beril Varol'a ağladı! Whatsapp mesajı ortaya çıktı: Çello çalan eğitimli şizofren...

3 kişinin cansız bedeni evde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ömer Akın'ın cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na Ömer Akın'ın ağabeyi Gökhan Akın geldi. Ömer Akın'ın Gebze'de defin edileceği öğrenildi.

Son dakika: Türkiye Beril Varol’a ağladı! Whatsapp mesajı ortaya çıktı: Çello çalan eğitimli şizofren...

Son dakika: Türkiye Beril Varol'a ağladı! Whatsapp mesajı ortaya çıktı: Çello çalan eğitimli şizofren...

"SABAH İŞE GİDERKEN KAPI ARKASINDA BEKLEMİŞ YA DA ZORLA GİRMİŞ"

Öldürülen Ömer Akın'ın ağabeyi Gökhan Akın, "Ömer'in ağabeyiyim ben. Sabah işe giderken, adam ya kapıda beklemiş ya da zorla içeri girmiş. Onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırmışlardı.

Son dakika: Türkiye Beril Varol’a ağladı! Whatsapp mesajı ortaya çıktı: Çello çalan eğitimli şizofren...

Son dakika: Türkiye Beril Varol'a ağladı! Whatsapp mesajı ortaya çıktı: Çello çalan eğitimli şizofren...

Yakın zamanda bitti o uzaklaştırma kararı. Komşular sesleri duyunca bağırmışlar, o sırada silah sesleri duyulmuş. Kapıyı da arkadan kilitlemiş. Bir de not bırakmış 'Yaşadığımı yaşadım' gibi bir şey yazmış" dedi.


Son dakika: Türkiye Beril Varol’a ağladı! Whatsapp mesajı ortaya çıktı: Çello çalan eğitimli şizofren...

Son dakika: Türkiye Beril Varol'a ağladı! Whatsapp mesajı ortaya çıktı: Çello çalan eğitimli şizofren...


Gökhan Akın, "Kardeşimin Beril ile sevgililikleri yok. Orası pahalı bir muhit okullarına yakın olsun diye ortak ev tutuyorlar. Sadece kirayı bölüşüyorlar. Aralarında duygusal bir durum yok.

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