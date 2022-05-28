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Son dakika: Türkiye Beril Varol'a ağladı! Whatsapp mesajı ortaya çıktı: Çello çalan eğitimli şizofren...
Son dakika: Türkiye Beril Varol'a ağladı! Whatsapp mesajı ortaya çıktı: Çello çalan eğitimli şizofren...
Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de korkunç bir olay yaşandı. Yavuz Selim Bektaş, eski kız arkadaşı Beril Varol ile birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürdükten sonra canına kıydı. Genç kadının bir yakını, Facebook hesabından haykırdı. Whatsapp mesajını paylaştı: Çello çalan eğitimli şizofren... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 28.05.2022 10:45
Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 11:16