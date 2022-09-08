Transfer sezonu ne zaman, bugün mü bitiyor, kaç saat kaldı soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son güne doğru gelinirken, transfer çalışmaları oldukça hız kazandı. Dün akşam Galatasaray İcardi, Yusuf Demir, Rashica, Juan Mata ve Mathias Ross gibi isimleri art arda duyurdu ve bombaları patlattı. Şimdi ise gözler bugün yapılacak fırsat transferlerine çevrildi. Peki, Transfer sezonu ne zaman, bugün mü bitiyor? Transfer sezonu kaçta bitiyor, kaç saat kaldı?