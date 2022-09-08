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Transfer dönemi ne zaman, bugün mü bitiyor? Transfer sezonu kaçta bitiyor, kaç saat kaldı?

Süper Lig’de transfer sezonunun bitmesine sayılı saatler kala, bombalarda ardı ardına patlıyor. Dün akşam Galatasaray 5 tane yıldız oyuncunun transferini duyurdu. Gözler ise Transfer sezonu ne zaman bitecek, kaç saat kaldı sorularına çevrildi. Öte yandan TFF, transfer sezonunun sona ereceği saati ve tarihi duyurdu. Peki, Transfer sezonu kaçta bitiyor, kaç saat kaldı?

Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 09:09
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Transfer dönemi ne zaman, bugün mü bitiyor? Transfer sezonu kaçta bitiyor, kaç saat kaldı?

Transfer sezonu ne zaman, bugün mü bitiyor, kaç saat kaldı soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son güne doğru gelinirken, transfer çalışmaları oldukça hız kazandı. Dün akşam Galatasaray İcardi, Yusuf Demir, Rashica, Juan Mata ve Mathias Ross gibi isimleri art arda duyurdu ve bombaları patlattı. Şimdi ise gözler bugün yapılacak fırsat transferlerine çevrildi. Peki, Transfer sezonu ne zaman, bugün mü bitiyor? Transfer sezonu kaçta bitiyor, kaç saat kaldı?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTER?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 futbol sezonunda birinci Transfer ve tescil döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 23.59'da sona ereceğini açıkladı.

Aynı açıklamada ayrıca ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

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