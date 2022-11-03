7 saatlik ameliyat sonrası Ajda Pekkan’ın sağlık durumunu menajeri açıkladı!

Son dönemlerde verdiği konserler ve yaptığı danslarla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a adeta nazar değdi. Dün gelen haber Ajda Pekkan'ın hayranlarını korkuttu.
Türk müziğinin 'Süper Star'ı 76 yaşındaki Ajda Pekkan evinde düştü ve kalça kemiğini kırdı. Hastaneye kaldırılan Ajda Pekkan ameliyata alınmıştı.
Ajda Pekkan'ın menajeri Oğuz Arınmış, yaşananlarla ilgili son durumu GÜNAYDIN'a anlattı:
Ajda Hanım gece yarısı tansiyon sorunu yaşamış. Dengesini kaybedip yere düşmüş.
Yardımcıları 04.00 gibi beni aradı, hemen hastaneye yetiştirdim.
Ameliyat 7 saat sürdü ve çok şükür başarılı geçti.