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7 saatlik ameliyat sonrası Ajda Pekkan'ın sağlık durumunu menajeri açıkladı!

Türk müziğinin ‘Süper Star’ı Ajda Pekkan hayranlarını korkuttu! 76 yaşındaki Ajda Pekkan evinde talihsiz bir kaza geçirmiş, kalça kemiği kırılmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Ajda Pekkan ameliyata alınmıştı. 7 saat süren ameliyatın ardından menajeri, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgiyi GÜNAYDIN ile paylaştı.İşte Ajda Pekkan'ın son sağlık durumu...

Tuba KALÇIK
Giriş Tarihi: 03.11.2022 08:02 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022 08:10
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7 saatlik ameliyat sonrası Ajda Pekkan’ın sağlık durumunu menajeri açıkladı!

Son dönemlerde verdiği konserler ve yaptığı danslarla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a adeta nazar değdi. Dün gelen haber Ajda Pekkan'ın hayranlarını korkuttu.

Türk müziğinin 'Süper Star'ı 76 yaşındaki Ajda Pekkan evinde düştü ve kalça kemiğini kırdı. Hastaneye kaldırılan Ajda Pekkan ameliyata alınmıştı.

Ajda Pekkan'ın menajeri Oğuz Arınmış, yaşananlarla ilgili son durumu GÜNAYDIN'a anlattı:

Ajda Hanım gece yarısı tansiyon sorunu yaşamış. Dengesini kaybedip yere düşmüş.

Yardımcıları 04.00 gibi beni aradı, hemen hastaneye yetiştirdim.

Ameliyat 7 saat sürdü ve çok şükür başarılı geçti.

Sağlık durumu iyi… Bir süre dinlendikten sonra kısmetse sahnelere geri döneceğiz.

Ancak kalçasındaki çatlak nedeniyle kasım ayı konserlerini üzülerek iptal etmek zorunda kaldık."

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