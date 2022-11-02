Ajda Pekkan’dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

Son dönemde konserden konsere koşan ve sahnedeki performansıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a nazar değdi.
Süperstar Ajda Pekkan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Ajda Pekkan, sabaha karşı evinde talihsiz bir kaza geçirdi.
76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın kalça kemiği çatladı.
Ajda Pekkan'ın sosyal medya hesabından, "Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim." ifadelerine yer verildi.
Talihsiz kazanın ardından Süperstar'a hayranlarından geçmiş olsun mesajları geldi.