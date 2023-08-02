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Bijon anahtarını kaptığı gibi yardıma koştu... Saadet Işıl Aksoy lastik değiştirdiği anları böyle paylaştı!

Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, uzun süredir Türkiye-ABD arasında mekik dokuyor. Yıllardır da ekranlardan uzak duran Aksoy, sosyal medyada zaman zaman yaptığı paylaşımlar ile takipçileriyle iletişim kuruyor. Son olarak güzel oyuncu otomobilinin tekeri patlayan komşusunun yardımına koştuğu anları paylaştı. Saadet Işıl Aksoy, yaşadığı büyük gururu takipçileriyle paylaştı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 02.08.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 17:09
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Bijon anahtarını kaptığı gibi yardıma koştu... Saadet Işıl Aksoy lastik değiştirdiği anları böyle paylaştı!

"Muhteşem Yüzyıl", "Kördüğüm" ve "Vatanım Sensin" gibi sayısız projeyle ekranlarda boy gösteren, uzun süredir televizyon dünyasına ara veren ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor.

Türkiye-ABD arasında mekik dokuyan Saadet Işık Aksoy, özel hayatından kesitleri hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

9 yıl önce Pamir Kıraner ile dünyaevine giren Aksoy, 2020 yılının şubat ayında kızı Marisa Gülcan'ı dünyaya getirmişti.

Şu sıralar ailesiyle tatil yapan Aksoy, lastiği patlayan komşusunun yardımına koştu.

Eline kriko ve bijon anahtarını alan ünlü oyuncu önce patlayan lastiği söktü, sonra yenisiyle değiştirdi.

O anların videosunu Instagram hesabından yayınlayan Aksoy paylaşımına, 'Ne sandınız Türk kadını var burada' notunu düştü.

Aksoy yaptığı açıklamada da 'Ne iş olsa yaparım, aç kalmam. Öyle durduğuma aldanmayın, lastiği gerçekten değiştirdim. Gururluyum' dedi.

İşte o anlar...

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