Derya Tuna’yı acı gününde İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı! Tatlıses ve Derya Tuna birbirine sarılıp gözyaşı döktü!

"ANNESİNE BEBEK GİBİ BAKIYORDU"

Ayrıca Tatlıses, "Onun annesi benim annemdir. Rahmetliyi çok severdim. Mekanı cennet olsun. Derya Hanımı hiç bir zaman yalnız bırakmadım. Hiçbir çocuğumun annesini de yalnız bırakmam. Onun için buradayım. Derya Tuna yalnız değil. Çok üzüldük. Telefonla aradım konuşamadık. Derya hanım çok üzgün. Annesine bebek gibi bakıyordu" dedi.