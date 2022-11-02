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Derya Tuna’yı acı gününde İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı! Tatlıses ve Derya Tuna birbirine sarılıp gözyaşı döktü!

Derya Tuna, annesi Ayşe Tuna'yı kaybetti. Sosyal medya hesabından bu acı haberi duyuran Derya Tuna, bugün annesi ile son kez vedalaştı. Cenaze töreninde Tuna'yı İbrahim Tatlıses de yalnız bırakmadı. İbrahim Tatlıses eski hayat arkadaşı Derya Tuna'nın annesinin cenazesine katıldı. Cenazede Tatlıses ile Tuna birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. İşte ayrıntılar!

İHA
Giriş Tarihi: 02.11.2022 20:38 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 21:17
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Derya Tuna’yı acı gününde İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı! Tatlıses ve Derya Tuna birbirine sarılıp gözyaşı döktü!

Derya Tuna annesi Ayşe Tuna'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Tuna'nın annesinin cenazesi Çobançeşme Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığında defnedildi.

Derya Tuna'yı acı gününde İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı | Video

BİRBİRLERİNE SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜLER

İbrahim Tatlıses eski hayat arkadaşının annesinin cenazesine katıldı. Tatlıses ve Tuna birbirine sarılıp gözyaşı döktü.

"DERYA HANIM BANA 30 YILINI VERDİ"

Annesinin cenazesinde eski eşini yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses "Derya Hanım bana 30 yılını verdi."

"ANNESİNE BEBEK GİBİ BAKIYORDU"

Ayrıca Tatlıses, "Onun annesi benim annemdir. Rahmetliyi çok severdim. Mekanı cennet olsun. Derya Hanımı hiç bir zaman yalnız bırakmadım. Hiçbir çocuğumun annesini de yalnız bırakmam. Onun için buradayım. Derya Tuna yalnız değil. Çok üzüldük. Telefonla aradım konuşamadık. Derya hanım çok üzgün. Annesine bebek gibi bakıyordu" dedi.

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