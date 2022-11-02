Derya Tuna’yı acı gününde İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı! Tatlıses ve Derya Tuna birbirine sarılıp gözyaşı döktü!

Derya Tuna annesi Ayşe Tuna'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ
Tuna'nın annesinin cenazesi Çobançeşme Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığında defnedildi.
Derya Tuna'yı acı gününde İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı | Video
BİRBİRLERİNE SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜLER
İbrahim Tatlıses eski hayat arkadaşının annesinin cenazesine katıldı. Tatlıses ve Tuna birbirine sarılıp gözyaşı döktü.
"DERYA HANIM BANA 30 YILINI VERDİ"
Annesinin cenazesinde eski eşini yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses "Derya Hanım bana 30 yılını verdi."
"ANNESİNE BEBEK GİBİ BAKIYORDU"
Ayrıca Tatlıses, "Onun annesi benim annemdir. Rahmetliyi çok severdim. Mekanı cennet olsun. Derya Hanımı hiç bir zaman yalnız bırakmadım. Hiçbir çocuğumun annesini de yalnız bırakmam. Onun için buradayım. Derya Tuna yalnız değil. Çok üzüldük. Telefonla aradım konuşamadık. Derya hanım çok üzgün. Annesine bebek gibi bakıyordu" dedi.