İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'dan 'Cadılar Bayramı' paylaşımı! "Bir günlüğüne Addams ailesine geçtim"

İbrahim Tatlıses, 20'li yaşlarından beri birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında evlenmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı.
2013 yılında boşandıklarında İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses henüz bebekti. İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor.
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile uzun süredir Bursa'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Bir ay önce İstanbul'a dönen Ayşegül Yıldız, "Kızımı büyüttüm, yeniden İstanbul'a yerleştik" demişti.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses, kocaman oldu. Elif Ada babasına düşkünlüğü ile dikkat çekiyor. Babası İbrahim Tatlıses ile sık sık paylaşımda bulunan Elif Ada son olarak ablası Dilan Çıtak'ın düğününde babası ile paylaşımda bulunmuştu.
Ayşegül Yıldız ile kızı Elif Ada Tatlıses'ten 'Cadılar Bayramı' paylaşımı geldi. İbrahim Tatlıses'in minik kızı Elif Ada yüzüne yaptığı makyaj ile dikkat çekerken paylaşımına "Bir günlüğüne Addams ailesine geçtim" nptunu düştü.
İşte İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın Cadılar Bayramı paylaşımları...