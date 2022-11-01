İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'dan 'Cadılar Bayramı' paylaşımı! "Bir günlüğüne Addams ailesine geçtim"

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses, kocaman oldu. Elif Ada babasına düşkünlüğü ile dikkat çekiyor. Babası İbrahim Tatlıses ile sık sık paylaşımda bulunan Elif Ada son olarak ablası Dilan Çıtak'ın düğününde babası ile paylaşımda bulunmuştu.