Küçük İbo’nun ezeli rakibiydi... 90’ların çocuk yıldızı Küçük Onur bakın ne halde!

Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor.
90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında popüler olan Küçük Onur yani tam adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde 39 yaşında. Küçük Onur'un son hali "yıllar ona acımamış" dedirtti.
Küçük İbo ve Küçük Onur 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı.
Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu.
Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar.
Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Şimdi 38 yaşında olan şarkıcı sahnelere geri döndü.
90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı.
Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla.
Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü…
İŞTE KÜÇÜK İBO'NUN SON HALİ
İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" diye konuştu.
Asıl adı İbrahim Küçük olan ünlü şarkıcı, 21 Mart 1984 Şanlıurfa doğumlu. Sakarya Üniversitesi Elektrik - Elektronik bölümünden mezun olan ünlü isim henüz küçük yaşlardayken büyük bir şöhrete kavuşmuştu.
İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'daki konserinde sahneye atlayarak mikrofonu eline alan Küçük İbo, böylece büyük bir şöhret için ilk adımı atmıştı. Özellikle Hülya Avşar Show'a konuk olmasıyla büyük ses getirmişti.
Küçük Onur yani tam adıyla Onur Sarıkaya, 25 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Mahsun Kırmızıgül ile canlı yayında şarkı söylemiş ve bir gecede tanınmış olan Küçük Onur, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapmıtı.
Uzun bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Küçük Onur'un eski halinden eser yok.
Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya son halini görenler gözlerine inanamıyor.