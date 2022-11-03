Küçük İbo’nun ezeli rakibiydi... 90’ların çocuk yıldızı Küçük Onur bakın ne halde!

Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu.

Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar.