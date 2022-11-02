Yaşasaydı bugün 60 yaşına girecekti... Billur Kalkavan’ın doğum günü planını sevgilisi Buğra Bahadırlı anlatmıştı...

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın paylaşımı ile akciğer kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayata veda etti. 59 yaşındaki Kalkavan'ın ölümünü meslektaşı Hamdi Alkan, "Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur" notuyla duyurmuştu.
Billur Kalkavan'ın ölümünün ardından konuşan sevgilisi Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" ifadelerini kullanmıştı.
Billur Kalkavan yaşamını yitirdi. Kalkavan'ın son videosunda "Her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da çok güzel çıkıyor. Merak edilecek hiçbir şey yok" demişti. Kalkavan, videosunda kanser hastalarına seslenerek "Korkmayın" mesajı vermişti.
Billur Kalkavan'ın 13 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı, büyük acı sonrası GÜNAYDIN'a konuşmuştu. Bahadırlı, Kalkavan'ın son anlarından hayallerine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yapmıştı.
Son anına kadar yanındaydınız. Unutmadığınız bir an var mı?
Bilinci kapalıyken, maske ile oksijen veriyorlardı. Sadece göz teması kurmaya çalışıyordum. Gözlerine bakarken ona olan aşkımı anlatıyordum. Gözlerinden yaşlar süzülmüştü. Ben de ağlamaya başladım.
Aklınızda başka hangi kareler kaldı?
Billur'u tek bir kareye sığdıracak olursam, o da, onun taziyesinde de kullandığım saçını kırmızı tokasıyla topladığı, tüm neşesiyle, ışıl, ışıl gözleri aşkla bakan halidir. Bir annenin gözünde nasıl olursan ol hep çocuksundur ya, Billur da benim için hep aşık olduğum kadındı. Tedavi sürecindeki fiziksel değişimi benim ona olan bakışımı, aşkımı değiştirmedi, ben onun ruhuna aşktım.
Son zamanlarında sizden istediği bir şey olmuş muydu?
'Canım pizza istiyor. Pizza yiyelim mi?' demişti. Ben de pizza getirdim ama yemek nasip olmadı, kötüleşti çünkü sonra. Bu enfeksiyon onun vücudunu öyle yıprattı ki, tuvalete bile kucağımda götürüyordum. Hatta bu duruma düşmesi onu içten üzüyordu. Çok gururlu bir kadındı, 'Buğra'ya yük mü oluyorum' diye hisse kapıldığını düşünüyorum.
HER SABAH 1 SAAT AĞLIYORUM
Billur'dan 'anı yaşamayı' öğrenmiştim. Bu yüzden de onun kaybedersem ne olacak diye kaygıyla geçirmedim bu süreci. Onu sevmeye, beslemeye odaklanmıştım. Aslında hâlâ gitmemiş gibi hissediyorum. Kalbimde büyük bir sevgi var. Boşluğunu sabah kalktığımda hissediyorum en çok. Her sabah bir saat ağlıyorum mesela. Biz onunla kavga bile etmezdik. Birbirimizden çok şey öğrendik. Aramızda 22 yaş fark vardı. Onunla birlikte olmaya başladığımda 25 yaşındaydım, o da 47 yaşındaydı. İlişkimizde olgun taraf bendim hep. O daha gençti bana göre... Gerçek sevginin ne olduğunu Billur'layken öğrendim. Benim hayatımda çok büyük bir dönüşüme neden oldu.