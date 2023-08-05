Antalya’da korkunç olay! 6 kişi turiste saldırdı: Yaşananlar İrlandalı turisti hatırlattı!

Kan donduran olayın adresi Antalya Alanya'ydı.
İskele Caddesi'nde gezi tekneleri bölgesinde dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Sopalı, yumruklu kavgada Almanya'dan tatile geldiği öğrenilen gurbetçiye gezi teknesi çalışanı olduğu iddia edilen 6 kişi sopalarla saldırdı.
Caddeden geçen turistlerin de izlediği kavga, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Görüntüyü çeken kadının, "Yapmayın kaç kişi saldırıyorsunuz. Yapma, yapma. Yazık değil mi adama. Polisi arayın" sözleri kayıtlara yansıdı.
Dayak yiyen gencin yanına giden kadının, "Videoya çektim, sen bu videoyu polise ver" demesi de dikkatlerden kaçmadı. İsmi öğrenilemeyen gurbetçinin elinin kırıldığı ve başından yaralandığı anlaşıldı.
Alanya'da yumruklu, sopalı kavga kamerada | Video
Yaşanan kavga, İrlandalı boksör bir dönem Türkiye'de fenomen olan Fadel Dobbous'u hatırlattı.