Antalya’da korkunç olay! 6 kişi turiste saldırdı: Yaşananlar İrlandalı turisti hatırlattı!

Dayak yiyen gencin yanına giden kadının, "Videoya çektim, sen bu videoyu polise ver" demesi de dikkatlerden kaçmadı. İsmi öğrenilemeyen gurbetçinin elinin kırıldığı ve başından yaralandığı anlaşıldı.

Alanya'da yumruklu, sopalı kavga kamerada | Video