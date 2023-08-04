Denizin ortasında kadına kabusu yaşattı! Çığlığı hemen dikkatimi çekti!

Mutlaka gördüler ama kimse müdahale etmedi. Ben hemen polisi aradım. Sahil güvenliğe yönlendirdiler. Sahil güvenliği aradım. Sahil güvenlik hemen geleceğini söyledi ama olaydan bir saat sonra geldiler.

Ve onlar da çoktan uzaklaşmıştı. Biraz yakın olsa aslında 300 metre uzaklıkta falandı. Yakın olsa tabii ki ben de belki korkuturdum, bağırırdım, çağırırdım. Korkutarak kaçırabilirdim. Aslında onları fark ettim orada geziniyorlardı. Çığlığı hemen dikkatimi çekti" diye konuştu.