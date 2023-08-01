Kars’ta 8 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok iddia! Yaralı yolcu her şeyi anlattı!

O panikle sağ sol yapayım derken refüjden aşağı uçtuk. Sırayla, peyderpey takla attıkça her birimiz camlardan bir yere savrulduk. 5 ya da 6'ıncı taklada ben camdan fırladım.

İlkinde benim yeğenim sağ elimdeydi, sağ kolumdan tutup kaporta çarpınca, cam patlayınca sağ bileğim tutmayı bıraktım yavaşça ondan sonra zaten bir tek ona zarar gelmedi.