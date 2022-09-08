Patlıcan kebabı tarifi ve püf noktaları: 8 Eylül 2022 MasterChef patlıcan kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Patlıcan kebabı tarifi, MasterChef Türkiye yeni bölümü ile birlikte gündemdeki yerini aldı. MasterChef'in 8 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan 65. bölümünde yarışmacılar, patlıcan kebabı yapmak için mücadele edecek. Bu noktada patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleri, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Ana yemeklerin baş tacı olan patlıcan kebabı, sosu ile harmanlanınca bir başka lezzete ulaşıyor. Peki, patlıcan kebabı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte 8 Eylül 2022 MasterChef patlıcan kebabı tarifi…

PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR? PATLICAN KEBABI TARİFİ

Yöresel lezzetler arasında yer alan Patlıcan kebabı tarifi ve yapılışı şu şekilde,