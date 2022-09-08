Patlıcan kebabı tarifi ve püf noktaları: 8 Eylül 2022 MasterChef patlıcan kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Patlıcan kebabı tarifi, MasterChef Türkiye yeni bölümü ile birlikte gündemdeki yerini aldı. MasterChef'in 8 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan 65. bölümünde yarışmacılar, patlıcan kebabı yapmak için mücadele edecek. Bu noktada patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleri, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Ana yemeklerin baş tacı olan patlıcan kebabı, sosu ile harmanlanınca bir başka lezzete ulaşıyor. Peki, patlıcan kebabı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte 8 Eylül 2022 MasterChef patlıcan kebabı tarifi…
PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR? PATLICAN KEBABI TARİFİ
Yöresel lezzetler arasında yer alan Patlıcan kebabı tarifi ve yapılışı şu şekilde,
PATLICAN KEBABI MALZEMELERİ
1 kilo patlıcan (kemer patlıcanı)
Köfte İçin:
Yarım kilo kuzu-dana karışık kıyma
Yarım demet maydanoz
4-5 diş sarımsak
1 adet büyük soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Karabiber
Tuz
Üzeri için:
Domates
Sivri biber
PATLICAN KEBABI YAPILIŞI
- Patlıcanları 3 parmak genişliğinde doğrayalım.
- Fırın tepsisine bir kaç damla zeytin yağı damlatalım ve tepsiyi yağlayalım.
- Patlıcanların şeklini bozmadan (patlıcanlar bölünmemiş gibi) tepsiye dizelim.
- Önceden ısıtılmış 230° fırında 40 dakika pişirelim.(patlıcanların inceliğine ve fırının pişirme hızına göre pişirme süresi değişiklik gösterebilir)
- Robota sarımsağı, maydanozu, soğanı koyalım ve robottan geçirelim.
- Herhangi bir kabın içine robottan geçirdiğimiz malzemeleri, kıymayı, zeytin yağını, karabiberi, tuzu koyalım ve güzelce yoğuralım.
- Harçtan küçük parçalar koparalım ve elimizle yuvarlak şekil verelim.
- Patlıcan dilimlerinin arasına köfteleri yerleştirip, patlıcanları birbirine yaslayalım.
- Kalan boşluklara domates, sivri biber yerleştirelim.
- Patlıcan kebabımızı tekrar 220° fırına koyalım ve köfteler pişene kadar bekleyip, servise sunalım. Afiyet olsun.