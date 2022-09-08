Türkiye Fransa basketbol maçı için nefesler tutuldu! Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki son maçında İspanya'ya 72-69'luk skorla mağlup oldu. Bu sonuçla 12 Dev Adam, grubu ikinci sırada tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı. Ergin Ataman yönetimindeki Milliler, son 16 turunda Fransa ile kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler ise ''Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında ayrıntılar...