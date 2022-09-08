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Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Fransa basketbol maçı için heyecan dorukta! FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımı’mız, gruptaki son maçında İspanya'ya 72-69 mağlup oldu. Bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlayan 12 Dev Adam’ın son 16 turundaki rakibi ise Fransa oldu. Karşılaşmayı izlemek isteyen basketbol severler ise Türkiye Fransa basketbol maçı saati ve canlı yayın kanalı bilgisini araştırıyor. Peki, Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.09.2022 16:47
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Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Fransa basketbol maçı için nefesler tutuldu! Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki son maçında İspanya'ya 72-69'luk skorla mağlup oldu. Bu sonuçla 12 Dev Adam, grubu ikinci sırada tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı. Ergin Ataman yönetimindeki Milliler, son 16 turunda Fransa ile kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler ise ''Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında ayrıntılar...

TÜRKİYE FRANSA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi Fransa oldu. İşte, Türkiye Fransa basketbol maçı saati ve canlı yayın kanalı bilgileri;

TÜRKİYE FRANSA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Fransa basketbol maçı, 10 Eylül 2022 Cumartesi günü Berlin'de oynanacak.

TÜRKİYE FRANSA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Fransa basketbol maçının saat ve kanal bilgisi henüz belli olmadı.

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