Van'da evlat nöbeti: 'Kızım baban kanser oldu, seni görmek istiyor!'

Van'da çocuklarının kaçırılmasından terör örgütü PKK'yı sorumlu tutan ailelerin eylemi 25'inci haftada da devam etti. HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen, Türk bayrağı ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atan ailelerden Nazlı Sancar'ın acı dolu çağrısı akıllarda kaldı. Sancar dağda olan kızı Şeyma Sancar'a seslenerek "Kızım gel teslim ol. Sensiz dayanamıyorum. Baban kansere yakalandı, seni görmek istiyor. Lütfen gel" diyerek çağrıda bulundu.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 18.11.2021 16:23

Kentte, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 25'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı.

HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne geldiklerinde "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler ise slogan atarak duruma tepki gösterdi.

'BABAN KANSER HASTASI, ÖLMEDEN GEL GÖR'

Eyleme katılan Nazlı Sancar, binaya girmek istedi ancak polis izin vermedi. Dağa kaçırılan kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, "Kızımın elini kolunu bağlayarak kaçırdılar. Ben şu an can çekişiyorum. Ben her hafta buraya umutla geliyorum.